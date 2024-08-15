Мирра Андреева: Знала, что будет тяжелый матч

Российская теннисисткавысказалась о победе над представительницей СШАв первом круге турнира в Цинциннати.

«Я знала, что это будет очень тяжёлый матч. У неё был потрясающий год, поэтому я просто старалась выйти на корт и сделать всё возможное, и играть, потому что мне нечего было терять. Я просто вышла, попыталась показать свой лучший уровень и попыталась выиграть матч, и думаю, что у меня это получилось.

Очень рада, что не нервничала так сильно, как я думала. Думаю, сегодня моя подача была отличной, и надеюсь, что она останется такой же. Было очень жарко, и на корте не было ни единой тени… Я очень довольна тем, как сегодня играла», — приводит слова Андреевой официальный сайт WTA.

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Во втором круге Мирра Андреева сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.