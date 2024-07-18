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    Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Диана Шнайдер Екатерина Макарова
    Россиянка Диана Шнайдер (28) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в венгерском Будапеште.

    Диана Шнайдер
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    Диана Шнайдер

    Во втором круге турнира она победила другую россиянку Екатерину Макарову (183) со счетом 6:3, 6:3.

    Соперницы были на корте 1 час 15 минут. Шнайдер за это время реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх возможных, допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса.

    Макарова допустила одну двойную ошибку и также не выполнила ни одной подачи навылет. При этом ей удалось реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

    Теперь в четвертьфинале Шнайдер сыграет с победителем пары Анна Бондарь (Венгрия, 98) — Элла Зайдель (Германия, 166).

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