Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Россиянка(28) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в венгерском Будапеште.

Во втором круге турнира она победила другую россиянку Екатерину Макарову (183) со счетом 6:3, 6:3.

Соперницы были на корте 1 час 15 минут. Шнайдер за это время реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх возможных, допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса.

Макарова допустила одну двойную ошибку и также не выполнила ни одной подачи навылет. При этом ей удалось реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

Теперь в четвертьфинале Шнайдер сыграет с победителем пары Анна Бондарь (Венгрия, 98) — Элла Зайдель (Германия, 166).