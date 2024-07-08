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    Медведев: Синнер лучше играет, меньше ошибается

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP Уимблдон Янник Синнер
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с итальянцем Янником Синнером, который на текущий момент является первой ракеткой мира.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Уроженец Москвы сыграет с Синнером в 1/4 финала Уимблдона.

    «Он лучше играет, меньше ошибается. Когда он только появился в туре, все не то что были шокированы, но впечатлены, какой сильный у него удар. Он быстро бегал и наносил сильные удары с любой позиции на корте. Но много не попадал и поэтому проигрывал некоторые матчи. Как только он стал меньше ошибаться, его стало любому очень тяжело обыграть, не только мне. Поэтому он номер один в мире. Если не ошибаюсь, по статистике я обычно лучше играю против первых ракеток, чем против других игроков. Посмотрим, поможет ли мне это против Янника.

    Подача у него тоже стала намного лучше. Маленькие детали очень многое значат в теннисе. Сейчас против него играть тяжелее, чем раньше. Но матчи были равными, у меня были шансы. Постараюсь в этот раз лучше их использовать», — сказал Медведев на пресс-конференции.

    Ранее Медведев на Уимблдоне прошел болгарина Григора Димитрова. Янник Синнер, в свою очередь, одолел Бена Шелтона.

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