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    Эрика Андреева уступила в финале квалификации Уимблдона-2024

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Уимблдон Эрика Андреева
    99-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева проиграла в финале квалификационного этапа Уимблдона-2024.

    Эрика Андреева
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    Эрика Андреева

    В финальном матче Андреева со счётом 3:6, 1:6 уступила британской теннисистке Сонай Картал (295-я ракетка мира).

    В рамках встречи Андреева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного.

    На счету Картал один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

    Таким образом, Сонай Картал обеспечила себе место в основной сетке Уимблдона-2024. Действующей чемпионкой Уимблдона является чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Напомним, основной турнир Уимблдона-2024 стартует 1 июля.

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