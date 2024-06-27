Эрика Андреева уступила в финале квалификации Уимблдона-2024

99-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисисткапроиграла в финале квалификационного этапа Уимблдона-2024.

В финальном матче Андреева со счётом 3:6, 1:6 уступила британской теннисистке Сонай Картал (295-я ракетка мира).

В рамках встречи Андреева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного.

На счету Картал один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Таким образом, Сонай Картал обеспечила себе место в основной сетке Уимблдона-2024. Действующей чемпионкой Уимблдона является чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Напомним, основной турнир Уимблдона-2024 стартует 1 июля.