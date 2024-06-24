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    • Самсонова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге
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    Самсонова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого составляет 802 тысячи евро.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    В первом круге Самсонова одержала победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо — 6:3, 6:1.

    Матч продолжался 1 час 27 минут.

    Людмила за это время выполнила 7 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча Катерина Синякова (Чехия) — Клара Бюрель (Франция).

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    • Напомним, ранее в этом месяце Самсонова выиграла турнир в нидерландском Хертогенбосе и не прошла ни одного раунда в Берлине.

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