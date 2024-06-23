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    Маррей пропустит Уимблдон из-за травмы позвоночника

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    Британец Энди Маррей не сможет сыграть на Уимблдоне.

    Энди Маррей
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    Энди Маррей

    Бывшая первая ракетка мира перенес операцию по удалению кисты позвоночника.

    Ранее на этой неделе 37-летний Маррей из-за болей в спине не смог завершить матч против австралийца Джордана Томпсона на турнире в Лондоне. Вскоре он признался, что его уже давно беспокоят боли в спине.

    Ожидается, что на восстановление Энди понадобится около шести недель. В связи с этим он, скорее всего, не сыграет и на олимпийском турнире в Париже.

    Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля.

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    • Напомним, Маррей дважды выигрывал Уимблдон — в 2013 и 2016 году.

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