Маррей пропустит Уимблдон из-за травмы позвоночника

Энди Маррей Фото: globallookpress.com
Бывшая первая ракетка мира перенес операцию по удалению кисты позвоночника.
Ранее на этой неделе 37-летний Маррей из-за болей в спине не смог завершить матч против австралийца Джордана Томпсона на турнире в Лондоне. Вскоре он признался, что его уже давно беспокоят боли в спине.
Ожидается, что на восстановление Энди понадобится около шести недель. В связи с этим он, скорее всего, не сыграет и на олимпийском турнире в Париже.
Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля.
Напомним, Маррей дважды выигрывал Уимблдон — в 2013 и 2016 году.