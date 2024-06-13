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    Кафельников: Я не сомневался в том, что российские теннисисты будут допущены до Олимпиады в Париже

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA
    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на решение допустить всех российских теннисистов к участию в Олимпиаде.

    Евгений Кафельников
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    Евгений Кафельников

    «Я не сомневался в том, что российские теннисисты будут допущены до Олимпиады в Париже. Много раз об этом говорил и знал уже давным-давно.

    Будем надеяться на хорошие выступления. Хочется, чтобы без олимпийских наград из Парижа не уехали. Но никто ни от чего не застрахован. Я оптимистичен и думаю, что шансы есть, и немаленькие», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

    На ОИ-2024 от России едет следующий состав: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Все они будут представлены в качестве нейтральных спортсменов.

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