Кафельников: Я не сомневался в том, что российские теннисисты будут допущены до Олимпиады в Париже

Бывшая первая ракетка мираотреагировал на решение допустить всех российских теннисистов к участию в Олимпиаде.

«Я не сомневался в том, что российские теннисисты будут допущены до Олимпиады в Париже. Много раз об этом говорил и знал уже давным-давно.

Будем надеяться на хорошие выступления. Хочется, чтобы без олимпийских наград из Парижа не уехали. Но никто ни от чего не застрахован. Я оптимистичен и думаю, что шансы есть, и немаленькие», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

На ОИ-2024 от России едет следующий состав: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Все они будут представлены в качестве нейтральных спортсменов.