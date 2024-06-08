Рууд: В конце первого сета я начал чувствовать некоторый дискомфорт и боль в животе

Норвежский теннисиствысказался о поражении от немцав полуфинале «Ролан Гаррос».

«В конце первого сета я начал чувствовать некоторый дискомфорт и боль в животе. Это меня беспокоило и ограничивало так, что мне было стыдно за свою игру. Я не хочу оправдываться, но это расстраивает и разочаровывает.

Но я очень доволен тем, как проходит сезон. Я внёс некоторые коррективы и улучшения в свою игру, и думаю, что они сработали довольно хорошо.Этот результат здесь, в Париже, — отличный результат. Очень жаль, что всё так закончилось», — сказал Рууд на послематчевой пресс-конференции.

В финале турнира «Ролан Гаррос» Зверев сыграет против Карлоса Алькараса (3-я ракетка мира).