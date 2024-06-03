Ольховский прокомментировал поражение Медведева

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский высказался о поражениив 1/8 финала Открытого чемпионата Франции от австралийца

«Де Минор немного удивил. Он удивил тем, что не спешил, играл размеренно, чётко и стабильно. Игра от обороны, которая обычно Даниилу приносит успех, сегодня не очень сработала.

Де Минор обычно играет более активно, ближе в корте — здесь он немного оттянулся и играл действительно размеренно», — рассказал Ольховский «Чемпионату».

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Австралиец впервые в своей карьере достиг четвертьфинала «Ролан Гаррос». Там он встретится с победителем пары Александр Зверев — Хольгер Руне.