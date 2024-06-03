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    Джокович: Я был в нескольких розыгрышах от поражения

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Новак Джокович  Франсиско Черундоло
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над аргентинцем Франсиско Черундоло и выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я должен сказать болельщикам спасибо, как и в прошлом матче. В четвертом сете против Музетти счёт был 2:2, и мой уровень энергии полностью изменился. Они дали мне много энергии. Сегодня произошло то же самое. Вы оказали мне большую поддержку. Больше я ничего не могу сказать.

    Возможно, сегодня я был в нескольких розыгрышах от поражения в этом матче. Я должен поздравить Франсиско, потому что он сыграл великолепно. Он заслуживает аплодисментов. Единственное объяснение, которое у меня есть, — это ваша заслуга. Так что ещё раз спасибо вам за вашу поддержку», — отметил Джокович в интервью на корте.

    В четвертьфинале Джокович встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США) — Каспер Рууд (Норвегия).

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