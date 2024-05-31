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    • Павлюченкова и Калинская закончили выступление на «Ролан Гаррос»
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    Павлюченкова и Калинская закончили выступление на «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос WTA Анастасия Павлюченкова Анна Калинская Ана Богдан Бьянка Андрееску
    Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    В матче второго круга финалистка «Ролан Гаррос»-2021 за 1 час и 39 минут уступила представительнице Румынии Ане Богдан со счётом 4:6, 4:6.

    Павлюченкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

    На счету Богдан, занимающей 64 место в мировом рейтинге, один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта.

    Следующей соперницей Богдан стала Элина Свитолина из Украины.

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    В другом матче второго круга россиянка Анна Калинская за 2 часа и 10 минут уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 6:1, 5:7, 3:6.

    25-я ракетка мира Калинская один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 13 заработанных.

    На счету Андрееску, занимающей 228 место в мировом рейтинге, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

    Следующей соперницей канадской теннисистки стала итальянка Ясмин Паолини.

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