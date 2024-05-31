Павлюченкова и Калинская закончили выступление на «Ролан Гаррос»

Россиянкане смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024.

В матче второго круга финалистка «Ролан Гаррос»-2021 за 1 час и 39 минут уступила представительнице Румынии Ане Богдан со счётом 4:6, 4:6.

Павлюченкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

На счету Богдан, занимающей 64 место в мировом рейтинге, один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Богдан стала Элина Свитолина из Украины.

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В другом матче второго круга россиянка Анна Калинская за 2 часа и 10 минут уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 6:1, 5:7, 3:6.

25-я ракетка мира Калинская один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 13 заработанных.

На счету Андрееску, занимающей 228 место в мировом рейтинге, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующей соперницей канадской теннисистки стала итальянка Ясмин Паолини.