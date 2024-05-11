Джокович рассказал о самочувствии после попадания бутылкой в голову

Первая ракетка мира сербрассказал о самочувствии после попадания бутылкой в голову на турнире «Мастерс» в Риме.

Эпизод произошел в пятницу после победы серба над французом Корентентом Муте во втором круге со счетом 6:3, 6:1. Джокович давал автографы болельщикам, в момент с трибуны ему в голову попала бутылка. После удара серб схватился за голову и упал на колени.

«Спасибо за вашу заботу. Это был несчастный случай, сейчас я спокойно отдыхаю в отеле с пакетом льда. Увидимся в воскресенье», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

В третьем раунде турнира Джокович встретится с чилийцем Алехандро Табило (29‑й номер посева).