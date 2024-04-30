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    Синнер: Сегодня я не был готов физически на 100%

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над россиянином Кареном Хачановым.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Сегодня был действительно тяжёлый матч, потому что в некоторых моментах Карен подавал очень хорошо. Я допустил пару ошибок в первом сете, но такое бывает. Если оглянуться назад, я сыграл слишком много матчей, и у меня было мало свободного времени для восстановления, так что спад был логичным.

    Во втором сете я попытался сохранить концентрацию. Мне быстро удалось сломить его, поэтому и моя уверенность немного повысилась. Да, в начале третьего сета опять были проблемы, но я справился с ними, начав подавать довольно хорошо. Конечно, сегодня я не был готов физически на 100%. Завтра у меня выходной, и это может помочь мне восстановиться. Так что в целом я действительно счастлив. Я рад, что вышел в четвертьфинал. Но давайте посмотрим, что будет в следующем раунде», — сказал Синнер в интервью на корте.

    В четвертьфинале «мастерса» Синнер сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

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