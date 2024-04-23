ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
    Все новости спорта

    Касаткина: Скучаю по России, но вернуться нет возможности

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая сейчас 11-е место в рейтинге WTA дала ответ на вопрос, скучает ли она по России.

    Дарья Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина

    «Честно, скучаю по России в целом, скучаю по дому. В последний раз там была в 2021 году. К сожалению, ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет. Но, конечно, что бы ни происходило, родные пенаты в сердце.

    Вспоминаешь былые моменты, и внутри тепло. Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось. Жить там, скорее всего, не стала бы, но бывать в местах, где прошло моё детство — особая энергетика, которая подпитывает.

    Ох, чувствую, что годы идут, а я не молодею (смеётся). В такие моменты вопрос о доме, о родине звучит внутри ещё сильнее», — сказала Касаткина «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пошатнет ли «Челси» шансы «Арсенала» на титул?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рейнджерс» проведут еще один эталонный матч на домашней площадке
  • «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Ливерпуль» возьмет три очка в дерби
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лорьян — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры