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    Джокович прокомментировал победу над Сафиуллиным

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою игру в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Отличное начало. Не стоит забегать вперёд и возлагать слишком большие надежды. Это только мой первый матч на турнире, но я доволен. Надеюсь, завтра у меня получится сохранить этот темп и концентрацию. Во втором матче постараюсь выступить так же хорошо, как сегодня», — сказал Джокович после матча с Сафиуллиным.

    В стартовом для себя матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Джокович обыграл 41-ю ракетку мира российского теннисиста Романа Сафиуллина. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.

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    В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Артюр ФисЛоренцо Музетти.

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