Шнайдер высказалась о возможной смене гражданства

Теннисисткарассказала о своей учебе в Университете Северной Каролины.

«Ни в команде, ни в университете никогда никаких косых взглядов не встречала. Наоборот, все девочки относились ко мне с интересом и пониманием, хотели выучить какие-то русские слова. Все было интересно и спокойно, а отношение — только хорошим.

Я была на полном обеспечении колледжа и не платила ни за что. Отучилась там только год. Планирую закончить обучение онлайн, чтобы все было не зря, и получить диплом.

Мне предлагали американское гражданство? Нет, это просто разговоры. Американское гражданство — не та вещь, которую могут предложить после года учебы», — приводит слова 20-летней россиянки «Спорт-Экспресс».

Шнайдер занимает 62-е место в рейтинге WTA.