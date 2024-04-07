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    Шнайдер высказалась о возможной смене гражданства

    Теннис Прогнозы на теннис Диана Шнайдер WTA
    Теннисистка Диана Шнайдер рассказала о своей учебе в Университете Северной Каролины.

    Диана Шнайдер
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    Диана Шнайдер

    «Ни в команде, ни в университете никогда никаких косых взглядов не встречала. Наоборот, все девочки относились ко мне с интересом и пониманием, хотели выучить какие-то русские слова. Все было интересно и спокойно, а отношение — только хорошим.

    Я была на полном обеспечении колледжа и не платила ни за что. Отучилась там только год. Планирую закончить обучение онлайн, чтобы все было не зря, и получить диплом.

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    • Мне предлагали американское гражданство? Нет, это просто разговоры. Американское гражданство — не та вещь, которую могут предложить после года учебы», — приводит слова 20-летней россиянки «Спорт-Экспресс».

    Шнайдер занимает 62-е место в рейтинге WTA.

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