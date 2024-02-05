Чесноков: У Шнайдер феноменальный талант

Финалист Кубка Дэвиса 1995 годапрокомментировал победуна турнире в Хуахине (Таиланд).

В решающем матче 19-летняя россиянка выиграла у китаянки Линь Чжу (6:3, 2:6, 6:1).

«Шнайдер сейчас играет очень хорошо, она одержала очень уверенную победу на турнире.

Я некоторое время с ней работал и могу сказать, что она очень способная, у нее феноменальный талант. Она очень грамотно играет, хорошо направляет мяч, но у нее есть проблемы с физической подготовкой.

Когда ее разводят по углам, она часто не успевает. Здорово, что она выиграла турнир, первый титул всегда дорог каждому игроку. Когда я впервые выиграл титул, я был под очень большим впечатлением», — приводит слова Чеснокова ТАСС.