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    Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Ангелина Калинина
    Россиянка Дарья Касаткина (11-я ракетка мира) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в американском Чарльстоне.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В третьем круге она была сильнее в двух сетах украинки Ангелины Калининой (15) со счетом 6:1, 6:4.

    Игра продолжалась 1 час и 25 минут. Касаткина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

    На счету Калининой ни одного эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

    В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет победительницей матча Эмма Наварро (США, 10) — Жаклин Кристиан (Румыния).

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