Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Россиянка(11-я ракетка мира) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в американском Чарльстоне.

В третьем круге она была сильнее в двух сетах украинки Ангелины Калининой (15) со счетом 6:1, 6:4.

Игра продолжалась 1 час и 25 минут. Касаткина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

На счету Калининой ни одного эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет победительницей матча Эмма Наварро (США, 10) — Жаклин Кристиан (Румыния).