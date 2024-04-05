Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
В третьем круге она была сильнее в двух сетах украинки Ангелины Калининой (15) со счетом 6:1, 6:4.
Игра продолжалась 1 час и 25 минут. Касаткина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11 заработанных.
На счету Калининой ни одного эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет победительницей матча Эмма Наварро (США, 10) — Жаклин Кристиан (Румыния).