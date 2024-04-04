Кудерметова прошла в третий круг турнира в Чарльстоне

19-я ракетка миравышла в третий круг теннисного турнира в Чарльстоне (США).

Во втором круге россиянка со счётом 7:6, 6:4 обыграла 325-ю ракетку мира американку Шелби Роджерс. Встреча между теннисистками длилась 1 час 52 минуты.

У Кудерметовой четыре эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти. На счету Роджерс один эйс и пять двойных ошибок, а также три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Кэролайн Доулхайд (США).

Турнир WTA-500 в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля.