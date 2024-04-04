Касаткина успешно стартовала на турнире в Чарльстоне

Россиянкавышла в третий круг турнира в Чарльстоне (США).

В матче 1/16 финала россиянка в трех сетах обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер (73-я ракетка мира) со счётом 6:3, 0:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

За это время Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Крюгер три эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

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В следующем раунде Касаткина сыграет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля.