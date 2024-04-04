Александрова вылетела с турнира в Чарльстоне

Российская теннисистказавершила выступление на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне.

Во 2-м круге Александрова проиграла в двух сетах Тэйлор Таунсенд из США — 5:7, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.

Александрова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала свой единственный брейк-пойнт.

На счету американской теннисистки семь эйсов без двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из семи.

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В третьем круге Таунсенд сыграет с бывшей первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.