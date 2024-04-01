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    Янник СиннерЯркая победа Синнера, сенсация от Александровой, «13-летний» Алькарас и болезненное поражение Медведева
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    Синнер впервые в карьере стал второй ракеткой мира

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер поднялся на второе место в рейтинге АТР.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Ранее в финале «Мастерса» в Майами Синнер победил болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1). 22-летний итальянец впервые в карьере занял второе место в рейтинге ATP. На третью строчку сместился испанец Карлос Алькарас.

    Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои позиции в рейтинге — 4-я и 6-я строчки соответственно.

    Рейтинг АТР от 1 апреля

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков

    2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710

    3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645

    4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165

    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415

    6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4890

    7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795

    8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615

    9 (12). Григор Димитров (Болгария) — 3540

    10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3425...

    17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2005

    40 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1089

    44 (41). Аслан Карацев (Россия) — 1073

    68 (67). Павел Котов (Россия) — 807.

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