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    Александрова поднялась на 15-е место в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова улучшила позицию в обновленном рейтинге WTA.

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    На прошедшей неделе Александрова дошла до полуфинала турнира в Майами, в котором проиграла американке Дэниэл Коллинз (3:6, 2:6). 29-летняя россиянка поднялась с 16-й на 15-ю строчку рейтинга WTA, что является ее наивысшей позицией в карьере.

    Первой ракеткой России остается Дарья Касаткина, занимающая 11-е место в рейтинге WTA.

    Рейтинг WTA от 1 апреля

    1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10835 очков

    2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8045

    3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205

    4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848

    5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860

    6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118

    7 (9). Мария Саккари (Греция) — 4030

    8 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995

    9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895

    10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438

    11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3173

    15 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2650

    16 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2550

    19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2305

    21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141

    24 (25). Анна Калинская (Россия) — 2058

    35 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1502

    38 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1428

    45 (44). Анна Блинкова (Россия) — 1275

    58 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1109

    64 (65). Элина Аванесян (Россия) — 1067

    92 (95). Камилла Рахимова (Россия) — 760

    93 (100). Мария Тимофеева (Россия) — 749

    99 (94). Эрика Андреева (Россия) — 742.

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