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    Синнер: Такие игроки, как Медведев, делают тебя лучше

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Янник Синнер
    Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о будущем их противостояния с россиянином Даниилом Медведевым.

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    «Интересно, что будет дальше, что он изменит в своей игре. Я же должен сохранять тот же самый настрой.

    Но, безусловно, он игрок, который сделал меня лучше, потому что мне тоже пришлось подстраиваться. Например, в Пекине я начал играть сёрв-энд-воллей. Потом в Вене я попробовал играть так же, но у меня ничего не получалось.

    Так что в противостоянии с ним мне приходится быть очень осторожным в некоторых моментах, но, повторюсь, такие игроки делают тебя лучше. Зачастую не так важны результаты, как уроки, которые ты извлекаешь из матча.

    Это то, что я стараюсь делать в последние годы не только с ним, но и с другими соперниками, и благодаря этому я совершенствуюсь как игрок», — сказал Синнер на пресс-конференции.

    29 марта Синнер вышел в финал «Мастерса» в Майами, переиграв Медведева со счётом 6:1, 6:2.

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