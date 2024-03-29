Алькарас: Димитров заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком

Испанецпрокомментировал поражение от болгаринав четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

«Я ушел с корта с мыслью, что мне нужно было чуть раньше изменить игру. По-моему, я показывал хороший теннис. Не идеальный, но хороший.

Сейчас я расстроен, потому что он заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком. Это безумие. Я говорил команде, что не знаю, что делать. Не могу найти слабое место. Ничего не знаю.

Хочу посмотреть статистику. Я бы оценил его выступление на 10 или 9,9. И когда выходишь на корт, найти решения еще сложнее.

Наверное, в следующем нашем матче я перепробую много разных вещей. Но когда Григор на таком уровне, с ним сложно что-то сделать», — приводит слова 20-летнего теннисиста пресс-служба ATP.

В полуфинале соперником Димитрова станет немец Александр Зверев. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.