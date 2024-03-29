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    Алькарас: Димитров заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком

    Теннис Прогнозы на теннис Карлос Алькарас Григор Димитров ATP
    Испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение от болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Я ушел с корта с мыслью, что мне нужно было чуть раньше изменить игру. По-моему, я показывал хороший теннис. Не идеальный, но хороший.

    Сейчас я расстроен, потому что он заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком. Это безумие. Я говорил команде, что не знаю, что делать. Не могу найти слабое место. Ничего не знаю.

    Хочу посмотреть статистику. Я бы оценил его выступление на 10 или 9,9. И когда выходишь на корт, найти решения еще сложнее.

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    • Наверное, в следующем нашем матче я перепробую много разных вещей. Но когда Григор на таком уровне, с ним сложно что-то сделать», — приводит слова 20-летнего теннисиста пресс-служба ATP.

    В полуфинале соперником Димитрова станет немец Александр Зверев. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

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