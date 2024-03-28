Дмитриева оценила шансы Медведева в матче против Синнера

18-кратная чемпионка СССР по теннисуподелилась ожиданиями от встречив полуфинале «Мастерса» в Майами.

«Если Синнер выиграл четыре последних матча, то объективно шансов больше у него. Но болеем за Медведева.

Вполне возможно, у Дани есть свои планы. Но сумеет ли он их реализовать — это то, чем интересен предстоящий матч. Синнер легко прошел до полуфинала, Даня чуть сложнее, но тоже вроде бы играет неплохо. Многое зависит от первого сета, готов ли Медведев к битве», — приводит слова Дмитриевой «Спорт-Экспресс».

Ранее в этом году Медведев проиграл Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии. Россиянин вел 2-0 по сетам, но итальянец в итоге совершил камбэк и впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».