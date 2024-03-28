ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду
  • 09:24
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами
  • 14:26
    • Семак рассказал, почему «Зениту» будет тяжело в матче с «Крыльями»
  • 13:14
    • «МЮ» может подписать Хоселу
  • 12:49
    • Стало известно, сможет ли лидер «Крыльев Советов» сыграть против «Зенита»
    Все новости спорта

    Дмитриева оценила шансы Медведева в матче против Синнера

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Янник Синнер ATP
    18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от встречи Даниила Медведева и Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Майами.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Если Синнер выиграл четыре последних матча, то объективно шансов больше у него. Но болеем за Медведева.

    Вполне возможно, у Дани есть свои планы. Но сумеет ли он их реализовать — это то, чем интересен предстоящий матч. Синнер легко прошел до полуфинала, Даня чуть сложнее, но тоже вроде бы играет неплохо. Многое зависит от первого сета, готов ли Медведев к битве», — приводит слова Дмитриевой «Спорт-Экспресс».

  • Триумф Синнера, невезение Медведева, драма Джоковича и тотальное доминирование Соболенко
  • В Мельбурне завершился Australian Open-2024
  • 28/01/2024

    • Ранее в этом году Медведев проиграл Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии. Россиянин вел 2-0 по сетам, но итальянец в итоге совершил камбэк и впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» закончит эту серию на домашнем льду?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Спартак» впервые в серии выйдет вперед?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Александрова выйдет в финал в Майами?
  • Александрова — Коллинз. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Александрова — Коллинз
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зверев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лилль — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Гент — Стандард
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры