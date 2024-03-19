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    Тарпищев объяснил, почему Медведев проиграл Алькарасу

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Карлос Алькарас ATP
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса (6:7, 1:6) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Выступление Медведева абсолютно нормальное. На поражение от Алькараса повлияли несколько факторов. Во-первых, Медведев не был свежим к финалу, потому что провел больший объем на теннисном корте.

    И, во-вторых, Алькарас превосходил Даниила в первой подаче. На второй сет Медведева просто не хватило. Алькарас был более мобильный и быстрый. Тактически Медведев играл грамотно и плотно, мог побеждать в первом сете, если бы удержал свою подачу после брейка.

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    • В принципе, Медведев сыграл достойно, защитил очки за финал. Турнир в Индиан-Уэллс, конечно, важный, но стоит в сроки, когда игроки набирают форму. Они не делают его главным турниром, чтобы обязательно выиграть», — приводит слова Тарпищева Sport24.

    Напомним, Медведев второй год подряд уступил Алькарасу в решающем матче на турнире в Индиан-Уэллс.

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