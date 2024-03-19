Тарпищев объяснил, почему Медведев проиграл Алькарасу

Президент Федерации тенниса России (ФТР)прокомментировал поражениеот испанца(6:7, 1:6) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Выступление Медведева абсолютно нормальное. На поражение от Алькараса повлияли несколько факторов. Во-первых, Медведев не был свежим к финалу, потому что провел больший объем на теннисном корте.

И, во-вторых, Алькарас превосходил Даниила в первой подаче. На второй сет Медведева просто не хватило. Алькарас был более мобильный и быстрый. Тактически Медведев играл грамотно и плотно, мог побеждать в первом сете, если бы удержал свою подачу после брейка.

В принципе, Медведев сыграл достойно, защитил очки за финал. Турнир в Индиан-Уэллс, конечно, важный, но стоит в сроки, когда игроки набирают форму. Они не делают его главным турниром, чтобы обязательно выиграть», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Напомним, Медведев второй год подряд уступил Алькарасу в решающем матче на турнире в Индиан-Уэллс.