Кудерметова: Сейчас для меня каждый матч непростой

Российская теннисисткавысказалась об удачном старте на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

В матче второго круга Кудерметова со счетом 6:1, 7:5 победила японку Нао Хибино.

«Будем говорить так — для меня сейчас каждый матч непростой. К тому же это был мой первый матч на турнире, всегда непросто играть в такой ситуации. Но я рада, что в конечном итоге смогла его завершить, поставить точку, потому что счёт был 6:1, 5:0 — и тут мы решили ещё чуть-чуть потренироваться, поиграть. Были какие-то моменты, за которые я могу себя поругать, но в целом — я молодец, смогла дожать, закончить, это самое главное на сегодняшний момент.

Сейчас со здоровьем всё хорошо, физически себя тоже хорошо чувствую. В теннисном плане продолжаю поиск своей лучшей формы, но ничего, это часть работы, что имеем, то имеем. Пытаюсь бороться и делать максимум», — сказала Кудерметова в эфире YouTube-канала «Больше!».

На данный момент Кудерметова является 19-й ракеткой мира.