ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Канчельскис«Американские хозяева "МЮ" думают только о деньгах». Андрей Канчельскис — о титульной гонке в Англии, интриге в РПЛ и своем новом клубе
  • 17:55
    • «Динамо» — «Ахмат»: стартовые составы на игру 20-го тура РПЛ
  • 17:30
    • «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон»
  • 16:40
    • «Металлург» победил «Амур» и вышел вперед в серии
  • 16:06
    • «Зенит» разгромил «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
  • 18:27
    • «Рубин» на своем поле уступил «Пари НН»
    Все новости спорта

    Кудерметова: Сейчас для меня каждый матч непростой

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась об удачном старте на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

    Вероника Кудерметова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова

    В матче второго круга Кудерметова со счетом 6:1, 7:5 победила японку Нао Хибино.

    «Будем говорить так — для меня сейчас каждый матч непростой. К тому же это был мой первый матч на турнире, всегда непросто играть в такой ситуации. Но я рада, что в конечном итоге смогла его завершить, поставить точку, потому что счёт был 6:1, 5:0 — и тут мы решили ещё чуть-чуть потренироваться, поиграть. Были какие-то моменты, за которые я могу себя поругать, но в целом — я молодец, смогла дожать, закончить, это самое главное на сегодняшний момент.

    Сейчас со здоровьем всё хорошо, физически себя тоже хорошо чувствую. В теннисном плане продолжаю поиск своей лучшей формы, но ничего, это часть работы, что имеем, то имеем. Пытаюсь бороться и делать максимум», — сказала Кудерметова в эфире YouTube-канала «Больше!».

    На данный момент Кудерметова является 19-й ракеткой мира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет обмен голами
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Ждем много голов и победу «Арсенала»
  • «Арсенал» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Болонья» должна выдержать экзамен
  • «Болонья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры