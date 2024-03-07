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    Директор турнира в Индиан-Уэллсе разочарован, что Надаль пропустит турнир

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Директор турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе немец Томми Хаас высказался о снятии испанца Рафаэля Надаля с турнира в США.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Мы разочарованы, что Рафа не сможет сыграть на турнире в Индиан-Уэллсе, но мы желаем ему скорейшего восстановления и надеемся, что он в ближайшее время сможет вновь вернуться в строй.

    Надаль — один из самых любимых болельщиками теннисистов здесь. Мы надеемся снова увидеть его на турнире в Индиан-Уэллсе в будущем», — приводит слова Хааса Sportskeeda.

    В основной сетке Надаля заменит индиец Сумит Нагал.

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    • В минувшее воскресенье Надаль, пропустивший прошлый сезон, сыграл против Карлоса Алькараса на выставочном турнире в Лас-Вегасе. Это был его первый матч после повреждения, полученного в начале января на турнире в Брисбене.

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