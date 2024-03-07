Мирра Андреева проиграла на старте турнира в Индиан-Уэллс

Россиянкане смогла выйти во второй круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США), призовой фонд которого составляет 8,9 миллиона долларов.

В стартовом матче 16-летняя Андреева потерпела поражение от американки Кэти Волынец — 5:7, 5:7.

Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов.

Мирра за это время выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Кэти взяла на приеме 6 геймов.

Андреева уступила в первом раунде на втором турнире подряд. В прошлом месяце она проиграла американке Пэйтон Стернс в Дубае.

Следующей соперницей Волынец станет Онс Жабер из Туниса.