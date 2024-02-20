Потапова пропустит турнир в Сан-Диего

Российская теннисисткасообщила, что не поедет на турнир в, несмотря на то, что изначально планировать сыграть там.

«Я приняла решение отыграть турнир в Дубае и не ехать в Сан-Диего. Чтобы дать себе, телу больше времени на восстановление для крупных соревнований.

Там опять будет нервяк, тяжелые матчи и битвы не на жизнь, а на смерть. Поэтому мы с командой решили пропустить следующую неделю и спокойно уже ехать в Америку и готовиться к американской серии.

Сезон только начался, а сил уже нет, если честно», — приводит слова Потаповой ТАСС.

Турнир в Сан-Диего пройдет с 26 февраля по 3 марта.

Потапова занимает 35-е место в рейтинге WTA.