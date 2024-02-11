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    Касаткина: Это была хорошая неделя для меня, но в финале мне не хватило сил

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о турнире Абу-Даби (ОАЭ), где она дошла до финала и уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    «Это была хорошая неделя для меня, но в финале мне не хватило сил. Чтобы обыграть такую сильную соперницу, как Елена, нужно находиться в своей лучшей форме. К сожалению, турнир завершился для меня так, но в целом есть и немало позитивных вещей. Конечно, очень обидно проигрывать в финале, но сильно расстраиваться не стоит.

    Проигрывать финалы не очень приятно, но, как сказал Даниил Медведев после Australian Open, лучше сыграть 3 финала, чем проиграть 3 первых круга. Поэтому я с ним согласна. Кстати, сегодня у него день рождения, с днём рождения», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

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