Медведев: Синнер показывает впечатляющие результаты

Российский теннисиствысказался о предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии против итальянца

«Впечатляющие результаты. Янник отыгрался с 1:5 на тай-брейке матча с Андреем Рублевым. Затем со счетом 6:1, 6:2 выиграл два сета у Новака, который на этом турнире не проиграл ни одного полуфинала. Это очень впечатляет.

Мне нужно как следует восстановиться и постараться быть на сто процентов готовым к игре в воскресенье. Надеюсь, вам, ребята, понравится, и мы покажем отличное шоу», — сказал Медведев в интервью на корте.

Встреча Медведева и Синнера состоится в воскресенье, 28 января.