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    Медведев: Синнер показывает впечатляющие результаты

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев Янник Синнер
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии против итальянца Янника Синнера.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Впечатляющие результаты. Янник отыгрался с 1:5 на тай-брейке матча с Андреем Рублевым. Затем со счетом 6:1, 6:2 выиграл два сета у Новака, который на этом турнире не проиграл ни одного полуфинала. Это очень впечатляет.

    Мне нужно как следует восстановиться и постараться быть на сто процентов готовым к игре в воскресенье. Надеюсь, вам, ребята, понравится, и мы покажем отличное шоу», — сказал Медведев в интервью на корте.

    Встреча Медведева и Синнера состоится в воскресенье, 28 января.

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