Кафельников: Первый раз, когда могу ответственно заявить, что видел лучший матч в карьере Медведева

Бывшая первая ракетка мирапрокомментировал выходв финал Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, что россиянин добыл волевую победу над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале турнира.

«Я никогда не видел, чтобы Медведев так хорошо играл. Первый раз реально, когда я могу ответственно заявить, что я видел лучший матч в его карьере.

Звереву ничего не помешало. Зверев не проиграл этот матч, его выиграл Медведев. Все заслуги в результате этого матча, безусловно, у Медведева», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

В финале турнира Australian Open 2024 года Медведев сыграет против представителя Италии Янника Синнера (4-я ракетка мира).