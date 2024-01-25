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    Медведев: Мне всегда нравится окончание турниров

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев Александр Зверев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с Александром Зверевым в полуфинале Australian Open.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Мне всегда нравится окончание турниров. В моем первом или втором финале ATP ты такой: "Ух ты, это странно, вначале всегда так много людей на сайте турнира, а потом все так тихо, а на турнирах Большого шлема это еще более странно".

    Но после двух или трех финалов я к этому привык, и на самом деле это самое лучшее чувство. Знаете, если на турнире почти никого не осталось, значит, вы проделали большую работу. Никто вас не побеспокоит, это только вы, так что постарайтесь выиграть. Мне нравится это чувство. Надеюсь, я смогу быть здесь в воскресенье», — цитирует Медведева ATP.

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