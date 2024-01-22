Медведев вышел в 1/4 финала Australian Open

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Первая ракетка России победил в четырех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут.
Медведев 13 раз подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных.
На счету Боргеса пять эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В 1/4 финала Медведев сыграет с победителем матча Артур Казо (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша).
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