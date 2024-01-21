Соболенко одолела Анисимову в 1/8 финала Australian Open

Вторая ракетка мира белорусская теннисисткапробилась в 1/4 финала Australian Open.

В матча 1/8 финала уроженка Минска обыграла Аманду Анисимову из США со счетом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 7 минут. Соболенко выполнила шесть эйсов при одной двойной ошибке, допустила 12 невынужденных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Анисимова трижды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и 21 невынужденную, не воспользовавшись своим единственным брейк-пойнтом.

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В четвертьфинале Соболенко сыграет либо с россиянкой Миррой Андреевой, либо с Барборой Крейчиковой из Чехии.