Котов не вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Павел Котов Фото: globallookpress.com
Во втором круге Котов встречался с итальянцем Флавио Коболли. Коболли победил в четырех партиях со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 16 минут.
Коболли пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.
У Котова два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
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В следующем раунде соревнований Коболли сразится с австралийцем Алексом де Минором. Australian Open 2024 закончится 28 января.