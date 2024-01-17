ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью «Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью
  • 09:31
    • «Реал» выдвинул новое требование Мбаппе
  • 09:20
    • Тимофеева одолела Возняцки во втором круге Открытого чемпионата Австралии
  • 08:53
    • Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open
  • 12:20
    • СМИ назвали саудовский клуб, в который может перейти игрок «Зенита»
  • 12:14
    • Стало известно, кто возглавит «Барселону» в случае увольнения Хави
    Все новости спорта

    Котов не вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Павел Котов
    Российский теннисист Павел Котов проиграл во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии. Турнир проходит в Мельбурне.

    Павел Котов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов

    Во втором круге Котов встречался с итальянцем Флавио Коболли. Коболли победил в четырех партиях со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 16 минут.

    Коболли пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

    У Котова два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

    Все прогнозы на Australian Open

    В следующем раунде соревнований Коболли сразится с австралийцем Алексом де Минором. Australian Open 2024 закончится 28 января.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Осасуна» и «Реал Сосьедад» сильнейшего в основное время?
  • «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Авангард» не прервет свой беспроигрышный ряд
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Оформит ли Катар выход в 1/8 финала?
  • Таджикистан — Катар. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.45
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 23:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Таджикистан — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унионистас — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Нигерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры