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    Жабер: Мирра Андреева точно хочет надрать мне задницу

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Онс Жабер Мирра Андреева
    Тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о предстоящем поединке с россиянкой Миррой Андреевой во втором круге Australian Open.

    Онс Жабер
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    Онс Жабер

    «Андреева выиграла? Хорошо. Она потрясающе играет. По возрасту она может выступать всего на паре турниров, но, мне кажется, ей надо разрешить играть больше турниров.

    Будет очень сложный матч. Знаю, что ей только 16, но это сильный соперник. Хоть я и ее кумир, но она точно хочет надрать мне задницу. Для меня будет честью сыграть с ней. Я её большая поклонница, мне нравится её манера на корте. Будет потрясающий матч», — сказала Жабер на пресс-конференции.

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    Жабер и Андреева должны сойтись на корте в среду, 17 января.

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