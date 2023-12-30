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    Руне: Интенсивность Надаля поражает

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Хольгер Руне
    Восьмая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал тренировку с испанцем Рафаэлем Надалем накануне старта турнира ATP-250 в Брисбене (Австралия).

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Во-первых, здорово, что Рафа вернулся. Я тренировался с ним в первый день здесь. Здорово, что он также сыграет в парном разряде. Это радует.

    После совместной тренировки я разговаривал со своей командой, и я сказал, что он просто в невероятной форме. Мы обменивались ударами. Он бил очень сильно. Потом мы стали играть на счёт, и я подумал про себя, что он отлично двигается, быстро передвигается по корту.

    То, с какой интенсивностью он играет, поражает. В прошлом году я провёл очень насыщенную и энергозатратную предсезонку и концовку сезона, и при всём при этом я бы сказал, что наша с ним тренировка, пожалуй, была одной из самых тяжёлых за последние полгода», — сказал Руне на пресс-конференции перед турниром.

    Турнир в Брисбене состоится с 31 декабря по 7 января.

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