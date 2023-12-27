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    Циципас: Хочу завоевать олимпийскую медаль для Греции и выиграть титул на турнире «Большого шлема»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас
    Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о целях на следующий сезон.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Конечно, я хочу завоевать олимпийскую медаль для своей страны, это моя цель. Кроме того, я хочу выиграть титул на турнире "Большого шлема", это ещё одна цель. Разумеется, для этого нужно оставаться здоровым, потому что в прошедшем сезоне были моменты, когда определённые обстоятельства не позволяли мне выкладываться на 100%. Я говорю о том, что произошло после Australian Open и в концовке сезона.

    Я надеюсь, что в 2024 году мне ничего не помешает.

    Игроки высокого уровня мотивируют друг друга демонстрировать свой максимум. Думаю, что теннис сейчас находится на пике своего развития. Мне повезло, что я играю в эту эпоху, потому что она постоянно развивается и достигает новых высот.

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    • Моя цель — совершенствовать свою игру, чтобы противостоять другим теннисистам, потому что это самые выносливые и физически подготовленные теннисисты за долгое время», — приводит слова Циципаса The National News.

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