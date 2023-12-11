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    Свентек: Соперничество с Соболенко сильно обострилось

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек подвела итоги минувшего сезона.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «2023 год был другим, в отличие от 2022 года, потому что у меня были две серьёзные травмы, которые могли исключить меня надолго, если бы мы плохо с ними справились. В моей форме было много взлётов и падений, а соперничество с Ариной Соболенко сильно обострилось.

    Поэтому задач, конечно, было гораздо больше, и тот факт, что я стала первой ракеткой на последнем турнире с таким небольшим преимуществом в очках, кажется мне очень абстрактным, и я не думаю, что такие вещи часто случаются в спорте. Это на самом деле заставило меня ещё больше гордиться этим сезоном», — приводит слова Свёнтек Super Express Sport.

    В 2023 году Свентек завоевала шесть титулов на уровне WTA.

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