Свентек: Соперничество с Соболенко сильно обострилось

Польская теннисисткаподвела итоги минувшего сезона.

«2023 год был другим, в отличие от 2022 года, потому что у меня были две серьёзные травмы, которые могли исключить меня надолго, если бы мы плохо с ними справились. В моей форме было много взлётов и падений, а соперничество с Ариной Соболенко сильно обострилось.

Поэтому задач, конечно, было гораздо больше, и тот факт, что я стала первой ракеткой на последнем турнире с таким небольшим преимуществом в очках, кажется мне очень абстрактным, и я не думаю, что такие вещи часто случаются в спорте. Это на самом деле заставило меня ещё больше гордиться этим сезоном», — приводит слова Свёнтек Super Express Sport.

В 2023 году Свентек завоевала шесть титулов на уровне WTA.