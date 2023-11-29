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    Рублев высказался о проблемах со второй подачей

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев объяснил, почему у него возникают проблемы со второй подачей.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Те ракетки, которыми я играю, сами по себе не придают скорость мячу ― мне нужно самому вкладываться. Соответственно, чем больше хочу ускорить мяч, тем сильнее нужно вложиться — а это риск, ошибки. Зная всё это, меня на равном счёте при второй подаче зажимает ― движение получается скомканное, неуверенное.

    Даже когда счёт комфортный и я могу себе позволить подать вторую сильнее, мне всё равно нужно приложить больше усилий, чем многим остальным топам, потому что у них другая натяжка, баланс больше в головку ракетки», — сказал Рублёв «Чемпионату».

    Рублев завершил 2023 год на пятом месте в рейтинге ATP.

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