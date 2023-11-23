Джокович считает Надаля своим главным соперником

Первая ракетка миразаявил, что считаетсвоим главным соперником.

«Рафа всегда остается моим главным соперником. Неважно, как долго он находится без спорта. Надеюсь, что он сможет играть как можно больше, весь сезон. Ради всего теннисного мира.

Не знаю, как он себя чувствует, но, судя по его словам, он готов вернуться и, возможно, сделает это в Австралии», — приводит слова Джоковича AS.

19 ноября Джокович установил историческое достижение. 36-летний сербский теннисист в седьмой раз в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP, победив в финале 22-летнего итальянца Янника Синнера.