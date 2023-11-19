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    Алькарас прокомментировал поражение от Джоковича на Итоговом турнире

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Новак Джокович  Карлос Алькарас
    Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался по поводу поражения от серба Новака Джоковича в полуфинале Итогового чемпионата ATP — 2023. Турнир проходит в Турине.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Мне было непросто принять этот результат. Минут 15–20 после матча я был немного подавлен.

    В зале я, конечно, не на его уровне. Я сыграл отличные матчи на Уимблдоне, в Цинциннати, на "Ролан Гаррос". В тех матчах я чувствовал, что я на соответствующем уровне. Когда мы вышли на крытый корт, я понял, что мне нужно больше тренироваться, я должен быть лучшим игроком. Безусловно, у него больше опыта на этих турнирах, на этих кортах. Но он невероятен. Дело не только в подаче. Он великолепно играет на приёме. Я бы сказал, невероятно. Он заставляет тебя играть на пределе каждый мяч, каждый удар.

    Наверное, и у меня были классные розыгрыши, но получалось так, что сначала один классный розыгрыш, а потом три-четыре — сплошные ошибки. Первая подача уйдёт в аут, ещё что-нибудь. С таким соперником, как Новак, так играть нельзя», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

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