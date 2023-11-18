Рублев уступил Звереву на Итоговом турнире ATP

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась поражением россиянина со счетом 4:6, 4:6.
Рублёв шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Зверев выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
Таким образов, Рублев проиграл все три матча на Итоговом турнире и занял последнее место в группе.
Зверев, несмотря на две победы, не попал в плей-офф, уступив по дополнительным показателям Карлосу Алькарасу и Даниилу Медведеву.