Рублев уступил Звереву на Итоговом турнире ATP

Российский теннисистпроиграл немцув третьем матче на Итоговом турнире ATP.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась поражением россиянина со счетом 4:6, 4:6.

Рублёв шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Зверев выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Таким образов, Рублев проиграл все три матча на Итоговом турнире и занял последнее место в группе.

Зверев, несмотря на две победы, не попал в плей-офф, уступив по дополнительным показателям Карлосу Алькарасу и Даниилу Медведеву.