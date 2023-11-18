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    Рублев уступил Звереву на Итоговом турнире ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Андрей Рублёв Александр Зверев
    Российский теннисист Андрей Рублев проиграл немцу Александру Звереву в третьем матче на Итоговом турнире ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась поражением россиянина со счетом 4:6, 4:6.

    Рублёв шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Зверев выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

    Таким образов, Рублев проиграл все три матча на Итоговом турнире и занял последнее место в группе.

    Зверев, несмотря на две победы, не попал в плей-офф, уступив по дополнительным показателям Карлосу Алькарасу и Даниилу Медведеву.

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