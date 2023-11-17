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    Медведев: Синнер умеет все — поэтому он топ-игрок

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Даниил Медведев Янник Синнер
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с итальянцем Янником Синнером в полуфинале Итогового турнира ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Во-первых, в данный момент он находится в отличной форме. Результаты это доказывают. Так что он способен на все. Он умеет играть серв-энд-воллей, но в то же время очень хорошо играет на задней линии. Бросает дропшоты, подрезает, переводит по линии, бьет кроссы. Он умеет все — поэтому он топ-игрок.

    Мне показалось, что в Вене я дал хороший ответ на то, что он сделал в Пекине, но я все равно проиграл. Мне нужно быть еще лучше, лучше реагировать на его удары. Завтра я должен быть на высоте и лучше, чем сегодня», — заявил Медведев на пресс-конференции.

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