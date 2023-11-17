Медведев: Синнер умеет все — поэтому он топ-игрок

Российский теннисистподелился ожиданиями от матча с итальянцемв полуфинале Итогового турнира ATP.

«Во-первых, в данный момент он находится в отличной форме. Результаты это доказывают. Так что он способен на все. Он умеет играть серв-энд-воллей, но в то же время очень хорошо играет на задней линии. Бросает дропшоты, подрезает, переводит по линии, бьет кроссы. Он умеет все — поэтому он топ-игрок.

Мне показалось, что в Вене я дал хороший ответ на то, что он сделал в Пекине, но я все равно проиграл. Мне нужно быть еще лучше, лучше реагировать на его удары. Завтра я должен быть на высоте и лучше, чем сегодня», — заявил Медведев на пресс-конференции.