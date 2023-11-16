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    Алькарас: Я продумаю стратегию на матч с Медведевым

    Теннис Прогнозы на теннис Карлос Алькарас Даниил Медведев Итоговый чемпионат ATP ATP
    Испанец Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Мы постараемся использовать матч US Open в качестве примера. Я долгое время был психологически не в том состоянии. Против Даниила такого быть не может.

    Я знаю, как он будет играть, поэтому перед матчем мы продумаем стратегию. Медведев — один из лучших игроков в мире. Нужно играть очень хорошо тактически, быть терпеливым и агрессивным одновременно.

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    • Его очень трудно обыграть. Нужно ждать удобного момента, но при этом бежать и быть спокойным, выполнять по пять-шесть ударов в розыгрышах, пока не появится шанс, понимая при этом, что часто его не будет», — приводит слова 20-летнего испанца пресс-служба ATP.

    Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет 17 ноября, начало — в 16:30 мск.

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