Алькарас: Я продумаю стратегию на матч с Медведевым

Испанецвысказался о предстоящем матче с россияниномна Итоговом турнире ATP.

«Мы постараемся использовать матч US Open в качестве примера. Я долгое время был психологически не в том состоянии. Против Даниила такого быть не может.

Я знаю, как он будет играть, поэтому перед матчем мы продумаем стратегию. Медведев — один из лучших игроков в мире. Нужно играть очень хорошо тактически, быть терпеливым и агрессивным одновременно.

Его очень трудно обыграть. Нужно ждать удобного момента, но при этом бежать и быть спокойным, выполнять по пять-шесть ударов в розыгрышах, пока не появится шанс, понимая при этом, что часто его не будет», — приводит слова 20-летнего испанца пресс-служба ATP.

Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет 17 ноября, начало — в 16:30 мск.