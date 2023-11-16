Ольховский: Медведеву пошло на пользу поражение в Париже

Двукратный победитель турниров Большого шлема в микстеоценил игрув матче против немца(7:6, 6:4) на Итоговом турнире ATP.

Медведев уже обеспечил себе участие в полуфинале ATP Finals. В заключительном матче группового этапа его соперником станет испанец Карлос Алькараса.

«Очень хорошая игра Медведева против Зверева. Даня — молодец, первые два матча провел очень солидно, на высочайшем уровне!

Но турнир продолжается и надо готовиться к полуфиналу. Может быть, Даниилу пошло на пользу поражение в Париже, из-за чего у него возник небольшой перерыв перед Итоговым турниром», — приводит слова Ольховского «Спорт-Экспресс».

Напомним, Медведев не прошел ни одного раунда на «Мастерсе» в Париже, сразу же проиграв болгарину Григору Димитрову.