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    Ольховский: Медведеву пошло на пользу поражение в Париже

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Александр Зверев Итоговый чемпионат ATP ATP
    Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру Даниила Медведева в матче против немца Александра Зверева (7:6, 6:4) на Итоговом турнире ATP.

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    Медведев уже обеспечил себе участие в полуфинале ATP Finals. В заключительном матче группового этапа его соперником станет испанец Карлос Алькараса.

    «Очень хорошая игра Медведева против Зверева. Даня — молодец, первые два матча провел очень солидно, на высочайшем уровне!

    Но турнир продолжается и надо готовиться к полуфиналу. Может быть, Даниилу пошло на пользу поражение в Париже, из-за чего у него возник небольшой перерыв перед Итоговым турниром», — приводит слова Ольховского «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Медведев не прошел ни одного раунда на «Мастерсе» в Париже, сразу же проиграв болгарину Григору Димитрову.

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