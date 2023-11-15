Чесноков: Циципасу надоел теннис, он уже не мотивирован играть

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисистраскритиковал грека

Во вторник, 14 ноября, Циципас не смог доиграть матч против Хольгера Руне во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Грек снялся после трех геймов в первом сете.

В третьем туре Циципаса заменит поляк Хуберт Хуркач, которому предстоит сыграть с Новаком Джоковичем.

«То, что случилось, ужасно. Если ты чувствуешь, что не можешь играть, то не выходи, дай сыграть другому. Надо было сниматься до матча с Руне. Мне кажется, что Циципасу надоел теннис — он уже не мотивирован играть.

Я не хочу осуждать Циципаса, но если говорить о реакции публики, которая его освистала, то зрители имели на это право. Они заплатили деньги за билеты, хотели увидеть шоу, а в результате посмотрели три гейма», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».