ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины
    Все новости спорта

    Чесноков: Циципасу надоел теннис, он уже не мотивирован играть

    Теннис Прогнозы на теннис Стефанос Циципас Итоговый чемпионат ATP ATP
    Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков раскритиковал грека Стефаноса Циципаса.

    Стефанос Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас

    Во вторник, 14 ноября, Циципас не смог доиграть матч против Хольгера Руне во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Грек снялся после трех геймов в первом сете.

    В третьем туре Циципаса заменит поляк Хуберт Хуркач, которому предстоит сыграть с Новаком Джоковичем.

    «То, что случилось, ужасно. Если ты чувствуешь, что не можешь играть, то не выходи, дай сыграть другому. Надо было сниматься до матча с Руне. Мне кажется, что Циципасу надоел теннис — он уже не мотивирован играть.

  • Циципас: Я чувствовал себя ужасно, извиняюсь
  • Читайте по теме

    • Я не хочу осуждать Циципаса, но если говорить о реакции публики, которая его освистала, то зрители имели на это право. Они заплатили деньги за билеты, хотели увидеть шоу, а в результате посмотрели три гейма», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Молодые россияне начнут без увертюр
  • Белоруссия U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Рублев лишит Алькараса шансов на выход в полуфинал Итогового турнира?
  • Алькарас — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Оформит ли Швейцария выход на Евро-2024?
  • Израиль — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словакия — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Грузия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кипр — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Болгария — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры